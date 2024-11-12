■番組では、メンバーの特技にちなんだゲームなど様々なミッションに挑戦 K-POPガールズグループ史上最多の24人多国籍グループ、tripleSの日本選抜ユニットtripleS ∞!（読み：トリプルエスハッチ）。11月20日にリリースされるシングル「アンタイトル」で待望の日本デビューを果たす彼女たちの特別番組が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて11月21日23時よりオンエアされる。 2022年5月