元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（57）が12日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。子供の空手大会での“危険行為”について、反則選手の所属会が声明を発表し、処分を下したことに言及した。番組では、子供の空手大会での“危険行為”の動画がSNS上で拡散され、物議をかもしている件について、反則を行ったとする選手が所属する勇征会は11日に声明を発表したことを取り上げた。反則の指示を出した