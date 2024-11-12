アップルは、デスクトップパソコンとして、ディスプレイ一体型の「iMac」と、コンパクトな「Mac mini」新モデルを2024年11月8日に発売する。いずれも「M4」チップの4モデルをラインアップ「M4」チップとAI（人工知能）機能「Apple Intelligence」を搭載しており、「M1」チップ搭載モデルと比べ、生産性が最大1.7倍高速になったほか、写真の編集やゲームなど負荷の高い作業では最大2.1倍高速になったという。「iMac」は、24型4.5K（