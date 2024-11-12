木々を大きく揺らす激しい横殴りの雨。木の枝は耐え切れず吹き飛びます。フィリピンでは相次いで発生した、台風22号・23号の直撃を立て続けに受け、あちらこちらで倒木も発生するなど被害が拡大。さらに、12日午前3時には、フィリピンの東で台風25号が発生。これにより22号から数えて計4つ、台風カルテットとなりました。4つの台風が同時に存在するのは2017年以来7年ぶりのことで、11月としては統計開始以来初めてです。この台風の