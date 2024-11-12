11月12日（火）発売、美人百花12月号の見どころをご紹介します。表紙モデルは雪のような儚げな可愛さあふれる泉里香さん♡出典: 美人百花.com12月号はホリデーシーズンを思い起こさせる、清楚なホワイトのオフショルニットを大人可愛く着こなしてくれた泉里香さんが表紙！今回は別パターンで撮影した特別写真も目次にて掲載しているので、お見逃しなく♡【Seasonal Fashion】200%のおめかしでホリデーシーズンをenjoy&