スポーツの秋。過ごしやすい気候の中、久しぶりに体を動かして日頃の運動不足を解消しようと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし久々に、あるいは急に体を動かすと、ちょっと長めの距離を歩いただけでも筋肉痛になってしまうことがありますよね。そこで、筋肉痛のメカニズムや筋肉痛を和らげる方法について、生活習慣病予防に向けた取り組みや健康管理指導を行う非営利活動法人・日本成人病予防協会の八幡智子さん