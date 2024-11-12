よゐこ濱口優（52）南明奈（35）夫妻が12日、今年で23回目を迎える「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー2024」に選ばれ、都内で開催された記者発表会に出席した。これまで、芸能界の並みいるおしどり夫婦が選ばれてきた賞だけに、濱口は「とったどー！」と歓喜の声を上げた。「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」は毎年11月22日の「いい夫婦の日」に先立ち発表されるもの。濱口・南夫妻は18年に5年の交際を経て結婚