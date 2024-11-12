名古屋市東区葵にある『BANKAKU KITCHEN（バンカクキッチン）』は、海老せんべいの“ゆかり”でおなじみの「坂角」がプロデュースした、海老を使ったフードメニューのテイクアウト店です。一番人気は「〈焼き〉海老カレーパン」です。生地は国産小麦とシンプルな素材で作られたフォカッチャのため、包まれたエビの旨味と香味野菜を使ったマイルドなオリジナルカレーとよく合います。オー