Eduardo BaptistaFanny Potkin[北京/シンガポール ８日 ロイター] - 中国の半導体業界はトランプ次期米大統領の下での米中対立に備え、半導体製造装置の輸入拡大や、海外の人材採用、新たな提携の機会などを模索している。トランプ氏の大統領選勝利後に中国の半導体企業や団体、アナリストが発表した３０以上の記事や調査リポートによると、トランプ氏の政策により疎外される国や企業との緊密な連携、自給自足体制の強化など