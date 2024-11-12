【モデルプレス＝2024/11/12】春場ねぎ氏による人気漫画「五等分の花嫁」（講談社）の舞台化が決定。ヒロインである五つ子を日向坂46の四期生11人が演じ、2025年3月8日〜23日に品川プリンスホテル ステラボールにて上演される。【写真】日向坂46四期生、制服姿で美脚披露◆「五等分の花嫁」日向坂46四期生で舞台化「五等分の花嫁」は、2017年〜2020年に「週刊少年マガジン」で連載されたラブコメディ漫画。成績優秀ながらも家に借