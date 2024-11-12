2025年、「M5」シリーズのチップを搭載した次期「MacBook Pro」が投入されると、アップルの情報に詳しいミンチー・クオ（Ming-Chi Kuo）氏が報告しています。 ↑いつ買い替える？   アップルは10月末に、「M4」シリーズのチップを搭載したMacBook Proを発表。チップの性能やディスプレイの明るさ、前面カメラの性能が向上し、M4 Pro／M4 Maxを搭載した上位モデルでは超高速な「Thunderbolt 5」ポートも搭載されています。 &#1