2026年に投入されるであろう「iPhone 18 Pro」では、カメラに可変絞りが搭載されると著名アナリストのミンチー・クオ（Ming-Chi Kuo）氏が報告しています。 ↑写真撮影がもっと楽しくなりそう   近年のiPhone（14 Pro／15 Pro／16 Pro）のメインカメラには、絞りがf値1.78に固定されたレンズが搭載されています。その一方、デジタルカメラなどのレンズは絞りを変化させることで、さまざまな照明条件で適切な撮影を行うことが