日本仏教協会は、2024年5月に天台宗総本山延暦寺にて出家しました、千原せいじさん(僧名：靖賢、以下 靖賢和尚)が顧問として就任しました。 日本仏教協会「千原せいじ(僧名：靖賢)日本仏教協会の顧問に就任」  日本仏教協会は、2024年5月に天台宗総本山延暦寺にて出家しました、千原せいじさん(僧名：靖賢、以下 靖賢和尚)が顧問として就任。日本仏教協会の三本の柱「日本仏教を守る」「寺院を守る」「僧侶を守る」