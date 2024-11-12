日本仏教協会は、2024年5月に天台宗総本山延暦寺にて出家しました、千原せいじさん(僧名：靖賢、以下 靖賢和尚)が顧問として就任しました。 日本仏教協会「千原せいじ(僧名：靖賢)日本仏教協会の顧問に就任」 日本仏教協会は、2024年5月に天台宗総本山延暦寺にて出家しました、千原せいじさん(僧名：靖賢、以下 靖賢和尚)が顧問として就任。日本仏教協会の三本の柱「日本仏教を守る」「寺院を守る」「僧侶を守る」
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