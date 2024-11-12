「エジソンママ」は、くるっとひっくり返して遊べる歯がため「カミカミBaby リバーシブル」を2024年11月中旬に発売します。 エジソンママ「カミカミBaby リバーシブル」  希望小売価格：880円(税込)種類：パステル対象月年齢：3ヵ月ごろ〜サイズ：H14×W71×D71mm／重さ22g 「エジソンママ」は、くるっとひっくり返して遊べる歯がため「カミカミBaby リバーシブル」を2024年11月中旬に発売。1