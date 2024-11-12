第2子妊娠を発表した、ヒップホップデュオ「CreepyNuts」R−指定（33）の妻でタレント・江藤菜摘（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。「もういつ産まれてもいい時期に入りました」と書き出すと、白のトレーナー姿のふっくらおなかの近影をアップ。「前駆陣痛が日に日に強まっていってますなかなか本陣痛には繋がらず、そわそわする毎日産まれる前にうちにもクリスマスツリーを飾ろうか