アニメ映画『劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK』（11月8日公開）の新情報が公開された。15日より配布の第2週目の入場者特典は、原作者・諫山創描き下ろしの「進撃のスクールカースト」のエレン、ミカサ、アルミンが描かれたミニ色紙に決定した。【画像】姿が激変！V系なミカサ？公開された『進撃の巨人』新場面カット「進撃のスクールカースト」は、は原作コミックスの巻末に描かれていた嘘予告で、今回の劇場版の