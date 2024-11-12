◆大相撲九州場所３日目（１２日・福岡国際センター）新大関・大の里（二所ノ関）は、小結・正代（時津風）を押し出し、３連勝を飾った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・王鵬（大嶽）に押し出され、初黒星を喫した。大関・豊昇龍（立浪）は、西前頭筆頭・平戸海（境川）を押し出し、３連勝。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭３枚目・阿炎（錣山）に押し出され、３連敗となった。関脇・大栄翔（追手風）は、西前頭