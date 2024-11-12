週間予報（13～19日） 今週は短い周期で天気が変わっていきそうです。13日(水)と14日(木)は引き続き高気圧に覆われて、岡山・香川の各地で晴れそうです。 ただ、その後は高気圧が遠ざかって前線や湿った空気の影響を受けやすくなり、15日(金)から17日(日)は雲が広がるでしょう。 前線が近づく16日(土)を中心に雨が降ることがありそうです。 前線が通過したあと、18日(月)からは西高東低の冬型の気圧配置になり