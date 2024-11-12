観音寺市が実施したモニターツアー 香川県観音寺市が、新たな観光コンテンツの商品化を目指してモニターツアーを実施しました。テーマは「金運」です。 モニターツアーに参加したのは中国や台湾出身の人を含む11人です。 参加者はまず、有明浜に描かれた寛永通宝の巨大な砂絵「銭形砂絵」を眺めました。「銭形砂絵」を見た人は「お金に不自由しない」という言い伝えもあり