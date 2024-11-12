星天出版は、クリエイターコミュニティ「学ばない学校」とタッグを組み、お笑いコンビ「ラランド」ニシダ・コウキ氏とたぬかな氏の初主演ショートドラマ『鬱デブ男to毒舌女』を2024年10月29日(火)に公開しました。 星天出版『鬱デブ男to毒舌女』  星天出版は、クリエイターコミュニティ「学ばない学校」とタッグを組み、お笑いコンビ「ラランド」ニシダ・コウキ氏とたぬかな氏の初主演ショートドラマ『鬱デブ男to毒