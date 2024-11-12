Ｊリーグは１２日、１０月の月間表彰を発表し、Ｇ大阪のＦＷ宇佐美貴史がＪ１月間最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。１０月５日の札幌戦で後半終了間際のロスタイムに２ゴールを挙げ、２点目がベストゴールに選ばれた。優秀監督賞に湘南の山口智監督、ヤングプレーヤー賞には湘南のＭＦ鈴木淳之介が選ばれた。