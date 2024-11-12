大谷を超える契約とも噂されるソト。ヤンキースも全力で慰留にかかる(C)Getty Imagesストーブリーグが幕を開けたMLBは現在、FA市場最大の目玉と評されるヤンキースのフアン・ソトの話題でヒートアップしている。昨年、ドジャースに入団した大谷翔平の10年7億ドルという契約内容を上回るとも予想されているソトは、ここから各球団との交渉が本格的に行われていくことになり、その行方は今オフの米球界、最大の関心事であることも