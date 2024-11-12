静岡県警は、6月に自身の娘の首を切りつけ殺害しようとした疑いで、30代の母親を、12日に逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、県中部地区に住む30代の女です。県警によりますと、女は2024年6月30日 午後4時ごろ、県東部の自宅駐車場にとめていた車内で、未就学児の娘の首を刃物で切り付け、殺害しようとした疑いがもたれています。事件は、夫から警察に「妻が遺書を残し、子どももいなくなった」という通報があり発覚。