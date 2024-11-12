今夏に鹿島アントラーズからマインツに加入したMF佐野海舟が、1年目のブンデスリーガで早くも異彩を放っている。【映像】佐野海舟、屈強FWをシャットアウトした瞬間とりわけJリーグ時代から得意だったデュエル（主に1対1の競り合い）は、ドイツでも十二分に通用。10節終了時点でデュエル勝利数は実に108回。この数字はチーム最多、ブンデスリーガ全体でも7位タイの記録だ。実際、直近のドルトムント戦（11月9日）でもデュエ