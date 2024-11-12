動物専門の供養を行うため、天台宗総本山延暦寺に出家し僧侶となった、お笑いコンビ「千原兄弟」の千原せいじ（54）が、「一般社団法人日本仏教協会」の顧問に就任した。12日、同協会が発表した。“営業芸人”「サバンナ」八木真澄、今度は「一種外務員試験」に合格！せいじは今年5月にインスタグラムで、「本日、得度式をあげさせていただきました。天台宗千原靖賢和尚となりました」と報告していた。同協会は就任の経緯につ