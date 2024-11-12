12日午後、ソウル龍山（ヨンサン）区CGV龍山アイパークモールで、映画「三日間」のマスコミ向け試写会及び記者懇談会が開かれ、パク・シニャン、イ・ミンギ、イ・レ、ヒョン・ムンソプ監督らが参加した。・パク・シニャン＆イ・ミンギら出演の映画「三日間」インターナショナル予告編を公開・イ・ミンギ、新ドラマ「Face Me」で整形外科医役に挑戦“新鮮だった”