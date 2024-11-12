ダチョウ倶楽部や有吉弘行（50）らが所属する芸能事務所「太田プロダクション」が主催する「月笑」の年間チャンピオンが決まる「太田プロライブ月笑2024／クライマックスシリーズ」が12月9日、東京・イイノホール＆カンファレンスセンター開催される。同シリーズに進出する上位3組が12日、発表された。11月の「月笑」をもって、年間ポイントのトップ3が決定。1位サルベース、2位青色1号、3位ストレッチーズとなり、この3組が同シリ