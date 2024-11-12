県内では去年、クマによる被害が相次ぎ、様々な対策が求められています。そんな中、ドローンと、AI・人工知能を組み合わせて、クマの居場所を特定することを目指すシステムの実証実験が、五城目町で行われました。実証実験は、ドローンの操縦方法を学ぶ施設を全国に展開する企業が行いました。クマがいる可能性がある山林などを上空から撮影し、その中に動物が映り込んだ場合、AI・人工知能の技術で、クマかどうかを正