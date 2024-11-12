横田めぐみさんが１３歳で北朝鮮に拉致されてから１５日で４７年になるのを前に、母親の早紀江さん（８８）は１２日、自宅のある川崎市内で記者会見し、「どうしてこんなに長引くのか」と苦しい胸の内を語った。めぐみさんは１９７７年１１月１５日、新潟市内の中学校からの帰り道に拉致され、帰国がかなわないまま、先月６０歳の誕生日を迎えた。早紀江さんは「４７年と言いたくないぐらい、長い間何も見えない」と嘆き、「（