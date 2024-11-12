ZIPAIR Tokyo、機内で座席を追加購入できる「Seat Plus」の販売を11月13日正午（日本時間）以降出発分から開始する。Standard座席を追加購入できるもので、よりプライベートな空間を確保したいなどのシーンでの利用を想定している。料金は路線により異なり、非常口と最前列座席はソウル線が1,500円、マニラ・バンコク・シンガポール線が4,000円、ホノルル線が6,000円、ロサンゼルス・サンノゼ・サンフランシスコ・ヒューストン・バ