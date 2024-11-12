日本ハムは12日、海外移籍制度を申請していた台湾・統一の古林叡煬（グーリン・ルェヤン）投手（24）の優先交渉権を獲得した。統一がこの日に発表した。最速157キロで「火球男」の異名を持つ右腕と今後は30日間の交渉期間で契約合意を目指す。現地報道では「3年契約を得るチャンスがある」としており、順調に交渉が進めば11月下旬にも入団会見が行われる見込み。統一の代表者は「素晴らしい成績を収められるよう、彼の価値に