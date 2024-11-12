LINEヤフーは、短縮URL発行システムに不具合が発生していたことを明らかにした。 不具合が発生していたのは2024年4月9日13時～9月6日16時53分。対象サービスは「LINE公式アカウント」「LINEバイト」「LINEブランドカタログ」。 同社では、各サービスにおいてURLを送付する際に、長文URLを短縮URLに変換する「短縮URL発行システム」を使用している。期間中、同システムの不具合により、発行