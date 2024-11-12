◇大相撲九州場所3日目（2024年11月12日福岡国際センター）大相撲九州場所は12日、福岡国際センターで3日目の取組が行われた。新大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）は西小結・正代（33＝時津風部屋）と対戦し、初日から3連勝を決めた。横綱・照ノ富士が2場所連続で休場している中、3大関は初日からそろって連勝中。結びの一番で大の里は大関経験者の正代を力強く押し出しで下した。大関・琴桜は東前頭筆頭・王鵬相手に過