フジテレビ系「何か“オモシロいコト”ないの？」（月曜・後１１時）が１１日に放送され、タレントのＪＯＹと妻でモデル・わたなべ麻衣がなれそめを明かした。２０１９年６月に結婚した２人が出会ったきっかけは、テレビ番組のスタジオ収録。収録前に楽屋であいさつされた時にＪＯＹは「ドラマみたいなキラキラが見えて、スローモーションに見えた」と運命を感じたという。収録終了後、すぐに楽屋には帰らず「ちょっと付きまと