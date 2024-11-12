１２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて１８銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円８１〜８３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６３円５１〜５５銭で大方の取引を終えた。