厚生労働省厚生労働省は12日、労働基準法改正に向けた専門家による研究会を開き、論点をまとめた「議論のたたき台」を提示した。終業から次の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」では、11時間の休息を軸に、導入促進に向けた法規制強化の検討が必要だとした。13日を超える連続勤務を禁じることや、副業の割増賃金を算定する際に本業と副業の労働時間を合算する現行制度の見直しにも言及した。企業側の