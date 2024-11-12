アンドレス・イニエスタサッカー元スペイン代表でJ1神戸でもプレーしたMFアンドレス・イニエスタの引退試合が12月15日に東京・味の素スタジアムで開催されることが決まった。主催社が12日に発表した。スペイン伝統の一戦「クラシコ」をOBが再現する形式で、バルセロナのシャビやリバウド、レアル・マドリードのロベルトカルロス、フィーゴ、カシリャスら豪華メンバーが来日する予定。10月に引退表明した40歳のイニエスタはバ