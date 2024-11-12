横田めぐみさんが拉致されてから47年となるのを前に、記者会見で質問に答える横田早紀江さん＝12日午後、川崎市横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が北朝鮮に拉致されてから15日で47年となるのを前に、母早紀江さん（88）が12日、川崎市で報道陣の取材に応じた。娘を奪われたまま過ごした年月を「口にしたくないくらいの長さ。言いようのないいらだちがある」と表現し、日本政府に早期解決を求めた。政府は拉致問題解決を「最重