年末年始の宴会シーズンを前に、カニ料理専門店が自然の恵みに感謝を伝えようと、札幌市内の寺でカニの供養を行いました。札幌のカニ料理専門店「かに本家」が開催している「かに供養」です。年末年始に向けてカニの消費が増えることから、この時期に毎年行っており、２０２４年で５７回目です。（札幌かに本家小笠原輝幸専務）「我々はカニの命をいただいて商売しております。カニを供養するということで、美味しいカニを