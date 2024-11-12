旧ビッグモーターの店舗から中古車を盗んだとして、ベトナム人の男4人が逮捕されました。ベトナム人のチャン・ドゥック・ルオン容疑者（24）ら4人は2024年4月、旧ビッグモーターの山梨県の2店舗から、中古車あわせて5台などを盗んだ疑いが持たれています。チャン容疑者らはSNSの募集などで集まったベトナム人の犯罪グループとみられ、店舗のフェンスやチェーンを切断し、屋外に展示されていた中古車を盗んだということです。2024年