北海道・函館西警察署は2024年11月11日、函館市の会社員の男（28）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2024年7月23日午後11時ごろから10月3日午前10時ごろまでの間、函館市にある建設会社からレーザー墨出し機1台（時価約8万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、建設会社が10月9日に、30センチ四方ほどの大きさのレーザー墨出し機が盗まれていることを警察に相談し、事件が発覚しまし