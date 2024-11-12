女性が大型バスにひかれ、死亡しました。事故があったのは札幌市西区の交差点で、11日午後3時40分ごろ。ひかれたのは横断歩道を渡っていた高齢女性で、その後、死亡しました。警察が運転手から話を聞くなど、詳しい状況を調べています。