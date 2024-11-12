大分市でビルの壁面に作品を描くウォールアートや街の風景を切り取る写真の撮影といったパブリックアートの制作が始まっています。 【写真を見る】ビル壁に絵の具で絵を描く 街の風景を撮影して公開パブリックアートの制作始まる大分 この取り組みは文化・芸術を通して地域活性化や産業振興につなげていこうと大分市などが企画しました。 制作が11日から始まり大分市在住の美術家、藤田洋平さんは