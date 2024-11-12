セゾンファクトリーは11月13日午前9時から、公式WEB SHOPで「2025福袋」の先行予約販売を開始する。セゾンファクトリー 「にんじんドレッシング」「飲む生姜の力」「果実を味わういちごジャム」「謹製ジャム あんず」【関連記事】nana’s green tea「2025年福袋」あずま鞄･茶缶･日本茶ティーバッグ･店舗で使えるギフトカード･焼き菓子などセットに、12月1日予約開始通常の販売価格に比べて、“2倍以上お買い得”の福袋。2種類を販