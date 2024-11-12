ガールズグループiznaがデビューアルバムのトラックリストを公開した。【写真】iznaメンバー、「芸能人高校」へ去る11月11日、iznaは公式SNSに1stミニアルバム『N/a』のトラックリストを公開した。トラックリストによると、同アルバムにはタイトル曲『IZNA』をはじめ、『TIMEBOMB』『IWALY（I will always love you）』『DRIP』『FAKE IT』まで、全5曲が収録される。特に、2NE1、BIGBANG、BLACKPINKなど、数多くのK-POPアーティス