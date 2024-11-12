【モデルプレス＝2024/11/12】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第1回は、東日本代表“藤島隆太郎（ふじしま・りゅうたろう）”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一のイケメン中学生”ファイナリストたち◆藤島隆太郎（ふじしま・りゅうたろう）さんプロフィール出身：東京都学年：3年生