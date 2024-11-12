メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の商店街の魅力を紹介するイベントで、県内の学生らが開発した商品が販売されます。 「商店街逸品・名品テストマーケット2024」では、愛知県の23の商店街から名物グルメなどが販売されます。 イベントでは、愛知の高校生や大学生が商店街と一緒に開発した商品が販売され、12日に学生らが大村知事に商品を紹介しました。 名古屋学院大学からは「鶏ガラ醤油レモン焼きそば」が