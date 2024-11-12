お笑いトリオの3時のヒロインが11月12日、東京都内で行われた「勤労感謝ウィーク2024」のPRイベント「第1回おしごと大喜利フェス」に登壇した。本イベントは、総合人材サービスのランスタッド（東京）が「勤労感謝ウィーク」（11月12〜23日）の一環で募集した「第1回おしごと大喜利フェス」の優秀作品を発表。そして、ゲストの3時のヒロインとともに大喜利に挑戦し、仕事に対する考え方や、感謝を伝えたい人とのエピソードなど