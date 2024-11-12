中国政協全国委、孫中山生誕１５８周年記念式典を開催12日、中山公園中山堂で開かれた孫中山生誕158周年記念式典。（北京＝新華社記者/殷博古）【新華社北京11月12日】中国人民政治協商会議（政協）全国委員会は12日午前、北京・中山公園の中山堂で、偉大な民族英雄、愛国主義者、中国民主主義革命の偉大な先駆者、孫中山（そん・ちゅうざん、孫文）の生誕158周年を記念する式典を開いた。