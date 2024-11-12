早稲田大は１２日、第２４回「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」の選考結果を発表した。大賞には公共奉仕部門でＮＨＫスペシャル・ＥＴＶ特集の「“冤罪”（えんざい）の深層」シリーズが選ばれた。草の根民主主義部門は信濃毎日新聞の長期連載「憲法事件を歩く理念と現実のはざまで」、文化貢献部門はＥＴＶ特集の「膨張と忘却〜理の人が見た原子力政策〜」に決まった。奨励賞は、公共奉仕部門が朝日新聞「子どもへ